Ukraina relvajõud alustasid pühapäeval uut pealetungi Venemaal Kurski oblastis. Ukraina on seni jaganud informatsiooni napilt, ent ühismeedias levivate teadete järgi on nad suutnud initsiatiivi hoida. Samal ajal koguneb järjest enam murepilvi idarinde kohale.

Venemaa kaitseministeerium teatas pühapäeval Ukraina vägede uuest suurest rünnakust Kurski oblastis, mille käigus kasutatakse tanke, soomusmasinaid ja miinitõrjetehnikat. Olgugi et Moskva väitis, et vaenlasele põhjustati ulatuslikke kaotusi ja rünnakud löödi tagasi, näitavad avalikud teated Ukraina vägede edenemist Sudža linnast kirdes, Kurski linnani viiva maantee ääres asuvate Berdini ja Bolšoje Soldatskoje küla lähedal. Samuti on teateid Ukraina üksuste rünnakutest Sudžast idas ja loodes, vahendas BBC Vene väljaanne.