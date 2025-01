ÜLEVAADE Külmas vireleva Transnistria tahtmatus abi vastu võtta külvab Kremlile kasulikku kaost

Moldova valitsus kutsus välja Venemaa suursaadiku, et teha talle Moskvaga liidus oleva piirkonna hätta jätmise ja selle kaudu Moldova poliitika mõjutamise pärast etteheiteid, vahendas AFP. «Venemaa jaoks on kogu selle asja mõte regioonis ebastabiilsuse loomine, aga samuti on väga tähtis parlamendivalimiste tulemuse mõjutamine,» ütles pressikonverentsil Moldova peaminister Dorin Recean, viidates riigis sügisel ees ootavale hääletusele.