Santa Monica mägedes Pacific Palisadese piirkonnas on leekides ligi viie ruutkilomeetri suurune ala. Põlengu tõttu suleti kaks tähtsat maanteed.

Los Angelese tuletõrje kõneisik Kristin Crowley ütles, et ohus on üle 13 000 kodu ja rajatise. Umbes 30 000 inimesele on antud evakueerumiskorraldus.