Briti meedia: Ukraina vaherahu süütab suurema sõja, Putin sihib Lääne-Euroopat

Tõde on see, et Venemaa ja Ukraina on mõlemad kolm aastat kestnud sõja tõttu kurnatud. Putin lootis, et lahingud kestavad vaid kolm päeva. Samas, Ukraina suutlikkus agressorile vastu seista hakkab ammenduma, sest sõdureid juurde paisata ei ole. Selle pildi pealt arvab enamus maailma liidreid, et rahu on pigem hea. Lisaks, sõda on ärile halb, kirjutas Briti endine kolonel.