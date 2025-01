«Kontrolli käigus leitud puuduste alusel on Traficom laeva arestinud, mis tähendab, et laeva ei tohi kasutada, kuni tõsised puudused ei ole kõrvaldatud,» ütles Traficom avalduses.

Yle vahendas, et Traficomi inspektorid avastasid Eagle Si kontrolli käigus 32 puudust. Kolm laeval olnud meresõiduohutuse rikkumise kontrollis tuvastatud puudust olid nii tõsised, et need viisid laeva lõpliku peatamiseni.​

Rikutud on näiteks tuletõketele ja navigatsiooniga seotud seadmetele kehtestatud norme ja korras polnud pumbaruumi ventilatsioon. Kõik need kolm rikkumist oleksid ka eraldi viinud laeva kinnipidamiseni, selgitas pressikonverentsil Traficomi merendussektori peadirektor Sanna Sonninen. Laev ei saa enne lahkuda, kui ohutus on tagatud.

Eagle S-i pardal on jätkuvalt 35 000 tonni Venemaa päritolu bensiini, mille väärtus ulatub 20 miljoni euroni. Traficom ei välista, et laeva tuleb liigutada remonditöödeks mõnda teise asukohta. Kuivõrd tegemist on ohtliku lastiga, siis nõuab manööverdamine eritingimusi.

Täpset ajakava puuduste kõrvaldamiseks veel ei ole, tõdes Sonninen. «Puuduste kõrvaldamine nõuab remondiks välist abi ja see võtab aega,» ütles ta.

Eagle S läbis kontrolli ka 2003. aastal Ghana sadamas. Laev peeti ka toona kinni ning sadamariigi kontrolli käigus tuvastati siis juba 24 puudust, mille likvideerimist kontroll nõudis. 2023. aastal tehti kontroll ka Belgia sadamas. Soomel on varasemad riskihinnangud, mida kontrolli tehes kasutati.