Ukrainlasi kuuma õliga rünnanud lätlasi ähvardab viis aastat vanglas

Lõunanaabrite politsei teatas täna, et andis prokuratuurile üle kriminaalasja toimikud. Asi ise sai alguse pool aastat tagasi ühel Ventspilsi Ance vallas toimunud üritusel. Möödunud aasta juulis puhkes nimelt just selles paigas mitme isiku vahel konflikt, mis lõppes nii, et üks mees tõmbas kuuma õliga fritüüri kummuli ja kolm inimest said seetõttu põletushaavu.