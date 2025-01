POSTIMEES UKRAINAS Edukat armeeüksust juhitakse nagu firmat

Miks on ühed Ukraina armee drooniüksused palju efektiivsemad kui teised, kuigi suures plaanis kasutavad kõik samasuguseid enesetapudroone ja droone-pommitajaid? Motivatsioon on ju kõigil sama – tappa ja hävitada võimalikult palju Ukrainale kallale tunginud Vene armee sõdureid ja tehnikat.

«Aga miks äris on ühed ettevõtted edukad ja teised mitte? Sõjas töötavad samad asjad, kui sa tahad olla efektiivne,» ütles 41-aastane Ukraina ohvitser kutsungiga Did. «Me oleme kõik ärist tulnud armeesse.» «Meie» all pidas ta silmas oma drooniüksuse juhtkonda. Did ise juhatas enne Venemaa kallaletungi 2022. aasta talvel IT-firmat.