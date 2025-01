ÜLEVAADE Rootsi julgeolekunõuniku hajameelsus seadis ohtu riigi turvalisuse

See ei ole esimene kord, kui tippametniku hajameelsus on jätnud Rootsis julgeolekuga seotud teabe võõrastele pilkudele nähtavaks. Landerholmi hooletusest kirjutas ajaleht Dagens Nyheter esmalt kuu aega tagasi, paljastades, et riikliku julgeoleku nõunik jättis 2022. aastal terveks ööks oma telefoni Ungari saatkonda. 2023. aasta jaanuaris unustas ta Rootsi Raadio toimetusse salajast teavet sisaldava märkmiku.

Juhtumite avalikuks tuleku järel möönis Landerholm ise sotsiaalmeedias, et tegemist pole ainsate äpardustega. Ta tunnistas, et 2023. aasta alguses unustas ta ühe dokumendi Stockholmist pisut põhja pool asuva Gällöfsta konverentsikeskuse hoiukappi. Nüüd tegi Dagens Nyheter oma allikatele tuginedes kindlaks, et vahejuhtum oli märksa tõsisem ja võimalik, et kuritegelik. Selgus, et toona ununes maha neli salastatud dokumenti, neist vähemalt üks sisaldas seejuures riigisaladust, mis valedesse kätesse sattudes võiks seada ohtu Rootsi julgeoleku.