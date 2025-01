ÜLEVAADE Trump lubas Gröönimaa vajadusel relvajõuga ära võtta

Trumpi kinnisidee Gröönimaa liitmisest Ühendriikide koosseisu sai alguse juba tema esimesel ametiajal, mil Taani valitsus oli sunnitud reageerima Trumpi plaanidele jõulise ei-ga. Idee Gröönima – aga ka Panama kanali – kontrollimisest on kerkinud tagasi päevakorda mõni nädal enne Trumpi teise ametiaja algust.

Kui Trumpilt küsiti teisipäevasel pressikonverentsil tema Mar-a-Lago kuurordis, kas ta on valmis kinnitama, et ei kavatse Gröönimaa ja Panama kanali omastamiseks kasutada sõjalist jõudu või majanduslikku survet, vastas Trump: «Ma ei saa anda kummagi puhul kinnitust. Aga ma võin öelda seda: me vajame neid majandusliku julgeoleku tarbeks.»