«Mõned võimalused realiseeruvad suurema või vähema tõenäosusega. See on anarhilise maailma tulem. See, kas Trumpi juhitav USA või mõni teine riik teeb otsustava käigu, sõltub ennekõike sellest, mis on reeglitest taandunud maailmas lubatavuse piirid ning kas ja kuivõrd vastustavad teised rivaalitsevad jõud sellist teguviisi,» seletas Berg.