Ühine ekspeditsioonivägi jälgib AI abil Vene tankereid Läänemerel

«Süsteem registreerib niinimetatud Venemaa varilaevastiku alused ja hoiatab, kui need lähenevad kriitilisele infrastruktuurile nagu elekter, gaas või telekommunikatsioon. Süsteem jagab hoiatuse kõigile kümnele JEF-i riigile,» vahendas Soome ringhäälingu portaal Yle teisipäeval.

Märgitakse, et eelmisel nädalal tehisintellekti kaasamisel käivitatud operatsiooni Nordic Warden eesmärk on hoiatada ohtude eest, mis ähvardavad Läänemere veealust sidet.

Portaal tsiteerib Briti kaitseministrit John Healeyt, kes ütles, et uuenduslik süsteem pakub enneolematut võimalust suhteliselt väheste ressurssidega kontrollida suuri territooriume.

JEF koosneb kümnest riigist: need on Ühendkuningriik, Taani, Eesti, Soome, Island, Läti, Leedu, Holland, Norra ja Rootsi. JEF kiitis ka Soome ja Eesti «otsustavat tegevust» Cooki saarte lipu all sõitva kahtlustatava naftatankeri Eagle S 25 kinnipidamisel kahtlustatuna Estlink 2 elektrikaabli lõhkumises. Samuti kahtlustatakse seda alust nelja Soome lahe veealuse telekommunikatsioonikaabli ankruga kahjustamises.