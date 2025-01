KOHALIK VAADE Zelenskõi võib olla leppinud erukindral Zalužnõi saamisega järgmiseks presidendiks

Ukrainas võib 2025. aastal toimuda põhjalik võimu uuenemine. Selgelt on tunda, et rahvas ootab uute poliitiliste liidrite – näiteks relvajõudude endise juhi Valeri Zalužnõi – esilekerkimist. Võimuvahetus on võimalik aga ainult juhul, kui Ukraina armee suudab peatada Vene okupantide edasiliikumise rindel ning suudetakse sõlmida vastuvõetav rahu agressiivse Kremliga.