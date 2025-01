Tetjana Fedosjuk Valimisõiguse debatt Ukrainas: kellel ja kuidas peaks olema õigus hääletada?

Isegi kui Venemaa täiemahuline sissetung on löönud tavapärase valimistsükli Ukrainas uppi, käib nii riigiaparaadis, ekspertide seas kui ka ajakirjanduses spekulatiivne, kuid see-eest elav arutelu järgmise valimiskampaania üle. Tõsi, tegelikkus pole sugugi muutunud ja endiselt püsivad samad põhjused, mis muudavad hääletuse korraldamise lähiajal vähetõenäoliseks. Neist esimene on ikka kestev sõda.

Käsikäes väljavaatega, et uue USA administratsiooni taktikepi all võib sündida sõja lõpetamiseks (või peatamiseks) mingit laadi lepe, on kasvanud ka valimiste korraldamise tõenäosus.