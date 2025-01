«President Putin tahab kohtuda, ta ütles seda isegi avalikult, ja me peame selle sõja lõpetama, see on verine õudus.»

Kreml teatas täna, et Putin on avatud kõnelustele Trumpiga ilma selleks eeltingimusi seadmata.

«President on korduvalt öelnud, et on avatud suhtlusele rahvusvaheliste liidritega, nende seas USA presidendiga, nende seas Donald Trumpiga,» ütles Putini kõneisik Dmitri Peskov ajakirjanikele, lisades, et Kreml tervitab Trumpi «valmidust lahendada probleeme dialoogi teel».