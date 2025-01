Aasta 2720 tundub olevat pööraselt kaugel ja keegi ei tea ju täpselt, milliseks maailm on siis muutunud. Tõenäoliselt ongi erinevatest paikadest üle käinud räiged sõjad piiratud ressursside pärast ja tõenäoliselt on inimesed seigelnud kosmoses jõudes Marsile või kaugemalegi.

Üks aga on kindel, 2720. aastal on Jaapanis ainulaadne olukord – alles on vaid üks laps, kirjutas The Times.