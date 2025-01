ÜLEVAADE Sõjasüüdlane number kaks liigub vaevaliselt ja lubab lahkuda

Üks selline hüpoteetiline sündmus on Valgevene juhi Aljaksandr Lukašenka ilmajäämine võimust. Kõlab fantastiliselt? Politico tuletab meelde, et opositsioonijuht Svjatlana Tsihhanovskaja on kutsunud rahvast üles olema valmis võimu üle võtma. Selleks võib aeg küpseda, sest Venemaa on saanud strateegilise kaotuse Süürias, kaotab positsioone mujalgi ning Vene majandus nõrgeneb. Kui peaks saabuma signaal Ukraina liitumisest NATO-ga või liikumisest USA otsese kaitse alla, siis tekib valgevene rahval võimalus, leiab Politico.