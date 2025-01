Läänemerel Rügeni saare lähedal triivib manööverdamisvõimetu Vene varilaevastiku tanker

Saksa meedia andmetel on Panama lipu all seilav tanker Eventin osa Vene varilaevastikust ja selle pardal arvatakse olevat umbes 99 000 tonni Vene naftat, teel Egiptusesse. Samas on Saksa tabloid BILD kohaselt viimati sõitnud India Visakhapatnami sadamasse. Oma teekonda alustas laev Ust-Luga sadamast.

Tanker kuulub arvatavasti Venemaa niinimetatud varilaevastikku, mida kasutatakse sanktsioonidest kõrvale hiilimiseks.

Saksa võimud ütlesid dpa-le, et Panama lipu all sõitev tanker ei kujuta ohtu keskkonnale ning et meeskond ei ole ohus ja jääb laevale, evakueerimist vaja ei ole.

Siiski on laeva juurde saadetud puksiir- ja mitmeotstarbeline laev ning asja uurima ka sensorlennuk. «Täiendava ohu vältimiseks on kannatanud laeva juures föderaalse veeteede- ja laevandusameti mitmeotstarbeline laev Arkona ja hädaabipuksiir Bremen Fighter,» ütles Bildile Cuxhaveni merehädaolukordade juhatuskeskus. «Do 228 sensorlennuk on teel merepiirkonda, et saada lisainfot»