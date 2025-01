Gröönimaa juht: me ei taha olla taanlased ega ameeriklased

Egede möönis, et Gröönimaa on osa Põhja-Ameerika mandrist ning koht, mida on ameeriklased vaadanud osana nende maailmast. Samas märkis ta, et ei ole Trumpiga suhelnud, kuid sõnas, et on avatud võimalikele läbirääkimistele teemade osas, mis mõlemat ühendab, vahendas uudisteagentuur Associated Press.