Poola julgeolekujuht: NATO peab kaitsma Balti energiataristut

Poola riikliku julgeoleku büroo (BBN) juht Siewiera tegi president Andrzej Duda ülesandel neljapäevase visiidi Rootsi, Soome, Eestisse, Lätti ja Leetu, et arutada NATO ja Euroopa Liidu julgeoleku seisukohalt kriitilise piirkonna kaitse tugevdamist.

Siewiera mainis, et viimasel ajal on Balti regiooni riike mõjutanud Venemaa kahtlane tegevus merel. Ta nimetas seda «sabotaažiks» ja lisas, et intsidendid leidsid aset kriitilisel ajal enne Balti riikide energiataristu sünkroniseerimist Euroopaga ja selle lahtiühendamist Venemaa elektrivõrgust.