Šveits on valmis võõrustama Trumpi ja Putini kohtumist

Kõiki osapooli on informeeritud Berni valmisolekust võõrustada võimalikke rahukohtumisi, kuid riik ei võta nende kokku leppimisel initsiatiivi, vahendas Šveitsi väljaanne Le Temps.

Šveitsi välisministeeriumi kommunikatsioonijuht Nicolas Bideau ütles väljaandele, et kui Trump ja Putin peaks küsima võimalust kohtumise võõrustamiseks, siis Bern annaks selleks rohelise tule.

USA peatselt ametisse astuv president Donald Trump väitis neljapäeval, et Vene diktaator Vladimir Putin avaldas soovi temaga kohtuda ja nende kohtumist juba valmistatakse ette.

«Ta tahab kohtuda ja me valmistame seda ette,» ütles Trump kohtumisel vabariiklastest kuberneridega oma Mar-a-Lago kodus Florida osariigis.

«President Putin tahab kohtuda, ta ütles seda isegi avalikult, ja me peame selle sõja lõpetama, see on verine õudus.»