Teismelise poisi kahtlane surm läitis Hiina loodeosas protestid

Videokaadritel oli näha mitukümmend meeleavaldajat, kes Puchengi kutsehariduskeskuse juures viskasid märulipolitseinike suunas kaikaid ja muid esemeid. Üks meeleavaldajatest viskas tulekustuti vastu ust, purustades selle klaasi. Kaadritelt on näha, kuidas korrakaitsjad käituvad meeleavaldajatega agressiivselt, peksavad osasid ja tõukavad teisi maha, kirjutas CNN.

Meeleavalduste peamiseks põhjuseks on kooli kolmandal kursusel õppinud teismelise poisi surm. Puchengi ametivõimud kuulutasid Dangi perekonnanime kandnud poisi surnuks 2. jaanuaril, öeldes, et tegemist oli õnnetuse, mitte kriminaalsel teel põhjustatud surmaga. Samas on sotsiaalmeedias läinud ringlema süüdistused, nagu oleks ametivõimud tegelikud asjaolud maha vaikinud.