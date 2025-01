VALKÜÜRI LEND Island korraldab rahvahääletuse ELi astumiseks

Nüüd on Islandil võim naiste käes, sest möödunud juunis valisid islandlased presidendiks 56-aastase Halla Tómasdóttiri ja lisaks peaministri sotsiaaldemokraatidele on ka kahe teise valitsuskoalitsiooni partnererakonna ees naised. Detsembris ametisse vannutatud valitsusse kuuluvat Rahvaparteid veab Inga Sæland ja Reformierakonda Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.

«Juhtus nii, et neid kolme parteid juhivad naised. Ma usun, et kui naised ajavad ühiselt asju, siis tekib teatud erilist tüüpi dünaamika. Me oleme sealjuures ka väga erinevas vanuses,» ütles Islandi peaminister Frostadóttir The Guardianile. Uus peaminister on Islandil ristitud juba Valküüriks. Tema Sotsiaaldemokraatlik Allianss võitis eelmisel aastal toimunud parlamendivalimised 20 protsendi häältega.