Vytautas Landsbergis: Euroopa ideaalide alternatiiv on putinism

«Küsisin neilt, mis on see alternatiiv Euroopale? Muidugi on see Putinia. Järelikult on teie erakond Putinia Alternatiiv Euroopale? Teile, uutele sakslastele, ei meeldi Euroopa. Ent võib-olla ei olegi te uued sakslased - lihtsalt vanad fašistid uues kuues?»