SÕJA LÕPPAKORDID Briti peaministrile anti Ukraina abistamise küsimuses hagu

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kinnitas Briti meediale, et tal on kavas peaminister Keir Starmeriga n-ö rahuvalvajatest rääkida. Küsimus on sõjajärgsetes rahuvalveüksustes ja mil määral Suurbritannia relvajõud võiksid sellesse panustada. Teema on aktuaalne, sest Donald Trump plaanib koos Vladimir Putiniga hakata vormistama sõja lõppakordi, kirjutas The Telegraph.