Brüsseli lennujaamas on pagasikäitlejate, turvateenistuse ja teiste töötajate streigi tõttu tühistatud umbes 40 protsenti saabuvatest ja väljuvatest lendudest, teatas terminali operaator.

Lennukompanii Brussels Airlines teatas laupäeval, et on sunnitud tühistama ennetavalt pooled Euroopa-lennud, et hoida käigus kauglende.