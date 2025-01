Rootsi saatis sõjalaevad välja. «Praegune olukord ei ole rahuaeg»

Rootsi on valmis panustama NATO täiendavate kontrollide teostamiseks Läänemerel vähemalt kolme sõjalaevaga ja saatma välja ka õhujõudu. Eesmärk on jälgida Venemaa varilaevastiku käitumist ja heidutada laevu ning niiviisi takistada sabotaažiaktide korraldamist.

Lisaks hübriidrünnakutele on Rootsi olnud raskustes kuritegelike gängide tegevuse ohjeldamisega, meenutas The Guardian.

«Tõsiseltvõetava rahu eelduseks on vabadus ja see, et riigid ei ole tõsistes konfliktides,» ütles Kristersson, lisades, et praegu aga satuvad Rootsi ja tema naaberriigid hübriidrünnakute ohvriks, mida korraldatakse sõdurite, arvutite, raha ja väärinfo abil.