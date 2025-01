Esinedes 9. jaanuaril oma Mar-a-Lago häärberis Floridas vabariiklastest kuberneride ees, teatas Trump, et mõistab täielikult Venemaa seisukohta, mille järgi Ukraina ei tohiks kuuluda NATOsse. Samuti ta kahetses, et ei saa juba enne ametisse vannutamist Putiniga kohtuda. Trump ütles ka, et kohtumist Putiniga valmistatakse ette.