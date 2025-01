Kõnekeskuse endine dispetšer ning nüüd büroos kadunute otsimisega tegeleva meeskonna juht Natalja Novõk rääkis Postimehele, et Genfi konventsioonidest tulenevalt ollakse kohustatud abivajajad ära kuulama, toru hargile viskamata. Sageli tuli rinda pista vihaste helistajatega, kes on pettunud, et lähedasi pole sõjakaosest veel leida suudetud.