Trump lubas ametisse astumisel järel väga kiiresti Putiniga kohtumise korraldada

Küsimusele sõja lõpetamise strateegia kohta vastas Trump telekanalile Newsmax: «Noh, on ainult üks strateegia ja see kõik sõltub Putinist. Ma ei kujuta ette, et ta on asjade kujunemisest vaimustuses, sest ka tema jaoks pole asjad eriti edukalt läinud.»