Taani peaminister Helsingi tippkohtumisel: meil on varilaevastikuga võitlemisel eriline vastutus

Taani peaminister Mette Frederiksen ütles enne täna alanud tippkohtumist ajakirjanikele, et muretseb varilaevastiku pärast, kuivõrd see annab Venemaale jõudu jätkata sõda Euroopas. «Taanil on kummituslaevadega võitlemisel eriline huvi ja vastutus.»

Juriidiliste aspektide tõttu on see keeruline, ent EL on suutnud leida uusi viise, et reageerida varilaevastikust tulenevatele proovikividele, märkis Frederiksen.