Meedia: Vene varilaevastiku laev tiirleb Norra-Poola gaasijuhtme ümber

Alates 2022. aastast, mil Venemaa alustas täiemahulist agressioonisõdu Ukraina vastu, on Läänemerel toimunud mitu sabotaažiintsidenti, mille käigus on veealune kriitiline infrastruktuur saanud kahjustada. Läänemeremaad on kõrgendatud valmisolekus ja NATO on teatanud, et suurendab oma kohalolekut piirkonnas.