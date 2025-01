Ülipopulaarsest TikTokist on saanud USA-Hiina pingete järjekordne lahingutanner. Lahkuva presidendi Joe Bideni administratsioon süüdistas äppi, et too laseb Pekingil koguda oma kasutajate andmeid ja nende järele luurata. Seda eitavad nii Hiina võimud kui TikToki omanik ByteDance.