Veendusin selles mõni päev tagasi, viibides endises linnas Ukraina üksuste positsioonidel. Ühtegi tervet maja kunagise linna piirides enam pole. Sõduritel on raske isegi ennast kusagil varjata – nii maatasa on kõik tehtud. Terved kvartalid on hävitatud, eriti need, kus olid mitmekorruselised majad.

«Nad hävitavad linna täielikult, et meil poleks end kusagile peita, kus me saaksime kaitset hoida,» ütles Ukraina 57. motoriseeritud jalaväebrigaadi drooniluure üksuse 23-aastane sõdur kutsungiga Thor. «Linn ise pole neile üldse tähtis. Neil on vaja lihtsalt hõivata see territoorium, näidata seda enda omana ja liikuda edasi.» See on Venemaa versioon Ukraina linnade «vabastamisest». Vovtšanski puhul algas see möödunud aasta 10. mail.