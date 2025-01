ÜLEVAADE Üha käegakatsutavam vaherahu Gazas aitaks esmalt vabadusse 33 Iisraeli pantvangi​

Nii Hamas kui Iisraeli allikad kinnitasid, et on valmis vaherahu sõlmimiseks, kuid kõnelusi vahendava Katari välisministeeriumi pressiesindaja Majed al-Ansari soovitas liigset entusiasmi vaka all hoida, kuni paika saavad ka kokkuleppe rakendamise detailid. «Me usume, et oleme lõppfaasis,» lausus ta siiski. «Oleme jõudnud punkti, kus suured küsimused, mis takistasid leppeni jõudmist, on lahendatud.»