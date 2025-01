Esmaspäevast alates on rohkem kui kahe kilomeetri sügavusest august elusana välja toodud 56 inimest. Maa peale on toodud ka 15 surnukeha. Pole teada, kui palju inimesi võib lõksus olla: Lõuna-Aafrika Vabariigi (LAV) kaevurite kogukondade õiguste eest seisva ühenduse (MACUA) andmetel ootab Buffelsfonteini kaevanduse šahtis number 11 päästmist 400–800 inimest. Eelmisel neljapäeval šahtist maapinnale toodud kirjas teatati 109 võimalikust surnukehast, vahendas Lõuna-Aafrika päevaleht The Sowetan.