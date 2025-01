Euroopa laevaremonditehased pakuvad Venemaa naftatankeritele remonditeenust ja oma sadamarajatisi selleks ajaks, mis võimaldab Venemaal hoida aluseid töös ja petta sanktsioone. Nood Euroopa ettevõtete poolt töös hoitavad laevad veavad Moskva rahakotti täitvaid energialaadungeid Arktika kaudu, kirjutas The Times.

Kui see lünk ELi sanktsioonides nüüd kaotatakse, siis tähendab see näiteks seda, et Loode-Prantsusmaal Brestis asuv Dameni laevatehas ja analoogne Taani Fayard ei saa enam venelaste käsutuses olevate laevade heaks hooldustöid teha. Ja Jamali poolsaarele püsti pandud Vene veeldatud maagaasi tehas ei saaks enam talviste kõrgete hindade ajal oma tavapärast suurt kasumit teenida.