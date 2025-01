Idee sellest, et Venemaa on eraldi tsivilisatsioon – unikaalne ja täiesti omanäoline – pole üldsegi uus. Kuid kui varem arendasid neid mõtteid filosoofid, kelle mõju poliitikale polnud märkimisväärne, siis nüüd on mõte erilisest Vene teest leidnud oma väljundi propagandas, mis õigustab Ukraina-vastast agressioonisõda.