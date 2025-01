PERSOON ​Melania Trump – Ida-Euroopast Gröönimaa kuningannaks?

Selleks hetkeks on ta kolinud teist korda Valgesse Majja. Intervjuus Fox Newsile rääkis Melania Trump, et ametisse vannutamise päeval on Bidenite ja Trumpide meeskondadel viis tundi aega, et viia Valgest Majast minema ühe presidendi perekonna ja meeskonna vara ning asendada need ametisse asuva presidendi omaga.