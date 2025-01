Viimane õhib šahti: Ukraina sõjamasinale ülitähtis Pokrovski kaevandus töötas venelaste värava taha jõudmiseni

Jõuludeks olid Ida-Ukrainas edasi tungivad Vene väed juba Pokrovski söekaevanduse kaugema värava juures. Sel hetkel palga järele sõitnud Anton Telehin aimas, et tegemist võib olla tema viimase käiguga paika, kus ta on töötanud 18 aastat. «Inimesed pakkisid asju kokku, ütlesid juba hüvasti,» meenutas 40-aastane Telehin käiku kaevandusse The New York Timesiga rääkides.