ÜLEVAADE Rootsi plaanib sisserändepoliitikas kannapööret

Põhiõiguste ja vabaduste komisjoni hinnangul tuleks piirata Rootsi kodanike praegust täielikku õigust kodakondsus säilitada: niimoodi, et topeltkodakondsusega inimestelt võiks selle ära võtta, kui nad on toime pannud riigi julgeolekut tõsiselt ohustanud kuriteo, näiteks osalenud sabotaažis, toetanud terrorismi, süüdi mõistetud genotsiidis või inimsusvastastes kuritegudes. Komisjoni arvates võiks kodakondsuse ära võtta ka juhul, kui on tõendatud, et see saadi valel alustel, näiteks võltsitud dokumentide, ametnike ähvardamise või altkäemaksu pakkumisega, kirjutas The Local.