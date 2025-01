Artikli autorid nendivad, et Vene relvajõududel on vaja viivitamatult eristatavaid märke, mida anda lahinguväljal sõdivatele komandöridele. Artiklis tuuakse eeskujuks Wehrmachti autasude süsteem, mis oli autorite väitel hästi läbi mõeldud ja hoolikalt kontrollitud. Konkreetselt märgitakse, et Wehrmachtil oli ründeüksuste jaoks eraldi autasu ehk nn jalaväe rünnakumärk.