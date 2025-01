TURVAÄPARDUS Briti parlamenti ekskursioonile pääsenud Vene diplomaadid hiilisid eraruumidesse kondama

Ametliku ringkäigu hüljanud Vene diplomaadid jõudsid liikuda lordidekoja keelatud ossa, enne kui julgeolekutöötajad neid märkasid ja nad hoonest välja viskasid, kirjutas The Guardian. «Me kahtlustame, et nad lihtsalt tahtsid Kremlile kireda, et nad on infiltreerunud Briti parlamenti. See pole ideaalne, kuid nad jäid vahele enne, kui mingit tegelikku kahju tehti,» ütles üks parlamendi allikas lehele.