Guinea võimud leidsid naabermaa Sierra Leone saatkonna autost kohvrite kaupa kokaiini

«Selle tõsise sündmuse valguses on valitsus kutsunud Sierra Leone suursaadiku Guineas Alimamy Bangura kiiresti tagasi Freetowni, et ta annaks täieliku ülevaade juhtunust,» vahendas BBC ministri sõnu. Kabba lisas, et suursaadik ise polnud narkolasti vedanud autos ega pole vahi all.