Mõttekoda: kogu Venemaal võitlev Põhja-Korea väeüksus võib olla aprilliks minema pühitud

Juba jaanuari alguses ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi, et 3800 Venemaa Kusrki oblastis võitlevat Põhja-Korea sõdurit on langenud või saanud haavata.

ISW tõi välja, et Ukraina kaitseministri Rustem Umerovi sõnul hakkasid põhjakorealased väikses ulatuses lahingutes kaasa lööma novembri alguses, kuid alates detsembri algusest on nad Vene sõjablogijate väitel osalenud suuremates sõjalistes operatsioonides. See tähendab analüüsi kohaselt, et alates eelmise aasta detsembrist on Põhja-Korea üksused kaotanud Kurski oblastis langenute ja haavatutena keskmiselt 92 võitlejat päevas.