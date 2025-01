Kaugemalt ja liikuva sihtmärgi pihta: Soome muudab Ukraina kogemusel tuginedes snapiriõpet

Soomusbrigaadi ülema kolonel Juhana Skyttä sõnul on Ukraina kogemus näidanud, kuivõrd suur on snaiprite roll moodsas sõjapidamises. «Tõhusad snaiprioperatsioonid nõuavad väljaõpet pikkade vahemaade peal. Kuigi väljaõpet võib alustada lühemalt, 150– 300 meetri kauguselt, on tõhusaks ja mõjusaks tegutsemiseks vajalik 600 meetrine kaugus,» selgitas ta Ylele.