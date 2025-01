UUS SKEEM FSB-ga seotud häkkerid kimbutavad välisriikide ministreid WhatsAppi kaudu

Häkkerid õrritavad valitsusliikmeid meili teel ühinema erinevate WhatsAppi vestlusgruppidega. Tegemist on uue taktikaga, mida on hakanud usinalt kasutama häkkerirühmitus Star Blizzard, millel on Ühendkuningriigi küberjulgeoleku keskuse väitel sidemed Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse ehk FSB-ga, vahendas The Guardian.