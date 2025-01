USA ülemkohus toetas TikToki keeldu

TikTok on olnud eelnõule vastu, väites, et see rikuks USA-s väidetavalt üle 170 miljoni kasutaja sõnavabadust. Ülemkohus lükkas aga katse keeld ümber pöörata täna tagasi, teatas BBC.

See aga tähendab, et platvorm peab enda aplikatsiooni USA versioonile leidma uue ostja või muidu eemaldatakse see kõikidest mobiilirakenduste poodidest ja veebimajutusteenustest.

​Nii Bideni administratsioon kui ka esmaspäeval ametisse nimetatav president Donald Trump on üritanud platvormi keelamist edasi lükata. Trump on palunud ülemkohtul keelu jõustamist edasi lükata, kuniks ta on ametisse astunud.

USA ametivõimud on korduvalt öelnud, et TikTok võib kujutada riiklikku julgeolekuohtu, vihjates emafirma sidemetele Hiina ametivõimudega.

Väljaande Bloomberg sõnul kaaluvad Hiina valitsusametnikud võimalust müüa TikToki tegevuse haldamine Ühendriikides Elon Muskile.

Trump kommenteeris ülemkohtu otsust CNN-ile, öeldes, et TikToki tulevik on tema kätes. «Lõpuks jõuab see minuni, nii et te näete, mida ma tegema hakkan,» märkis Trump, avaldamata siiski täpsemaid plaane. «Kongress on andnud otsuse mulle, nii et mina teen ka otsuse.»​

Trump rääkis Xi Jinpingiga USA presidendiks valitud ja kolme päeva pärast ametivande andev Donald Trump lubas pärast reedest telefonivestlust Hiina liidri Xi Jinpingiga, et loob temaga tugeva suhte. «Kõne oli väga hea nii Hiina kui USA jaoks,» kirjutas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social. «Minu ootus on, et me lahendame paljud probleemid koos ja alustame viivitamatult. Me arutasime kaubanduse tasakaalustamist, fentanüüli, TikToki ja paljusid teisi teemasid.» «President Xi ja mina kavatseme teha kõik võimaliku, et muuta maailm rahumeelsemaks ja turvalisemaks,» lisas Trump. Xi ütles omakorda, et loodab head algust suhetele Ühendriikidega, vahendas riigimeedia. «Me mõlemad omistame suurt tähtsust vastastikusele suhtlusele (ja) lootusele, et Hiina-USA suhted saavad USA presidendi uue ametiajaga hea alguse,» vahendas Hiina riiklik telekanal CCTV Xi sõnu. CCTV teatas varem üksikasju avaldamata, et telefonivestlus leidis aset reede, 17. jaanuari õhtul. AFP/BNS