Briti parlamenti raputab joogi mürgitamise skandaal

Alates esmaspäevast on ajutiselt suletud Westminsteri palees asuv Võõraste-nimeline baar.

Tegemist on ühega mitmest hoones asuvast baarist, mis on avatud nii parlamendisaadikutele, nende külalistele kui ka hoone töötajatele. Tegemist on ühe populaarsema kohaga, kus nii parlamendi ülem- kui ka alamkoja esindajatel meeldib käia sotsialiseerumas, vahendas Reuters.