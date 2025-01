WASHINGTON VALMISTUB Krõbe külm sunnib Trumpi ametipidustused siseruumidesse

Kõige kõrgetasemeliseks väliskülaliseks peetakse Argentina presidenti Javier Mileid. Kutse Kapitooliumile on väidetavalt saanud ka Itaalia peaminister Giorgia Meloni ning El Salvadori president Nayib Bukele, kuid kumbki pole Washingtoni minemist kinnitanud, kirjutas The Times. Väidetavalt sai kutse ka Ungari peaminister Viktor Orbán, kes Ungari meedia teatel siiski Washingtoni ei jõua, vahendas Politico.

Ecuadori president Daniel Noboa ja Paraguay president Santiago Peña on samuti teatanud plaanist Ameerika kolleegi ametisse vannutamisest osa saada, kirjutas Associated Press. Kutse on saanud ka Brasiilia ekspresident Jair Bolsonaro, kellel aga riigi kõrgeim kohus keelab kodumaalt lahkuda, kuna endiselt käib uurimine 2022. aasta valimiskaotuse järel korraldatud riigipöördekatse asjus, vahendas Reuters.