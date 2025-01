Lätti saabus 500 Rootsi sõdurit

«Liitlaste sõdurite ja sõjatehnika arv Lätis kasvab jätkuvalt. Rootsi liitumine NATO mitmerahvuselise brigaadiga Lätis on selge demonstratsioon, et allianss on ühtne ja Venemaa mis tahes vaenulikule tegevusele antakse selge vastus. Olen kindel, et meie ühised sõjalised õppused annavad Rootsi, Läti ja teiste liitlaste sõduritele suurepäraseid kogemusi,» vahendab LSM Läti kaitseministri Andris Sprūdsi sõnu.